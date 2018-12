50 procent meer zonnestroom in 2018 opgewekt

De productie van zonnestroom groeide het afgelopen jaar met meer dan 50 procent. De hoeveelheid duurzame energie uit windmolens bleef ongeveer gelijk. De hoeveelheid duurzame stroom steeg naar schatting van 15 procent naar 17 procent. Dit komt naar voren uit de jaarcijfers van energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord die real-time de productie van duurzame energie toont.

Van het totale energieverbruik in Nederland was afgelopen jaar naar schatting 7,3 procent duurzaam. Dat was een jaar eerder nog 6,6 procent. In totaal leverden zonnepanelen 12,5 PetaJoule aan elektriciteit, tegen 8 PetaJoule in 2017. Daarbij staat een PetaJoule gelijk aan het jaarverbruik van 15.000 huishoudens.

De toename kwam door het zonnige jaar, maar vooral door de groei van het aantal zonnepanelen. Met deze productie dekt zonnestroom 3 procent van de landelijke stroomvraag. Afgezet tegen het totale energieverbruik levert zon 0,6 procent van het totaal. De jaarproductie van windenenergie bleef met 39 PetaJoule ongeveer gelijk aan vorig jaar. Daarvan kwam 25 PetaJoule van land en de rest van zee. De productie steeg nauwelijks omdat er bijna geen nieuwe capaciteit bijkwam.