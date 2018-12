AEX klimt op oudjaarsdag

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag licht hoger begonnen aan de laatste verkorte handelssessie van het jaar. De andere Europese beurzen openden gemengd. Opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump zorgden voor enige hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent in de plus op 485,62 punten. De Amsterdamse hoofdindex stevent af op een jaarverlies van zo’n 11 procent. De MidKap won 0,6 procent tot 649,64 punten. Parijs klom 0,5 procent en Londen daalde 0,1 procent. In Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen zijn de markten een halve dag open. De beurzen in Frankfurt en Milaan zijn gesloten vanwege oudjaarsdag.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnoloog Galapagos met een winst van 1,5 procent. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 0,2 procent. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van ruim 2 procent. Beursintermediair Flow Traders stond onderaan met een min van 1 procent.