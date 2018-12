Hogere opening op Wall Street

Google plus

Modehuis Michael Kors heeft de overname van Versace afgerond en verandert daarmee zijn naam in Capri. De naam Michael Kors blijft wel bestaan, maar alleen voor het modemerk en niet meer als bedrijfsnaam. Het aandeel ging in de eerste handelsminuten bijna 2 procent omhoog.

De beurzen op Wall Street draaien op oudjaarsdag nog een volledige handelsdag. De gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse regering, die pas volgend jaar wordt opgelost, blijft op het sentiment drukken. Ook kauwen beleggers op een groter dan verwachte vertraging van de bedrijvigheid in de Chinese industrie.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,1 procent hoger op 23.308 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 2507 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1 procent naar 6653 punten. Voor de beursgraadmeters in New York lijkt 2018 overigens wel het slechtste jaar sinds 2008 te worden.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met winsten aan de laatste handelsdag van het jaar begonnen. Beleggers op Wall Street reageerden opgetogen op een tweet van president Donald Trump waarin die zei lang met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping te hebben gesproken. Er zou schot zitten in de onderhandelingen over het handelsconflict tussen beide landen.

