Amsterdamse beurs sluit lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag op de eerste handelsdag van 2019 in het rood gesloten. De minnen van eerder op de dag werden teruggedrongen dankzij teruglopende verliezen op Wall Street en de hogere olieprijzen. Elders in Europa waren overwegend plussen te zien op de aandelenmarkten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent lager op 486,57 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 652,90 punten. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,2 procent, maar Parijs ging 0,9 procent omlaag.

In de AEX was uitzender Randstad de grootste daler, met een min van 2,6 procent, gevolgd door staalproducent ArcelorMittal (min 2,4 procent). Verlichtingsbedrijf Signify was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak met een plus van 2,4 procent. Shell ging 1,2 procent vooruit.