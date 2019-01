Apple tientallen miljarden minder waard

Apple is door de omzetwaarschuwing 65 miljard dollar minder waard geworden op de beurs. Het aandeel van de techgigant dook meer dan 9 procent in de min. De beurswaarde van Apple is nu ongeveer 676 miljard dollar.

Door de koersval is Apple nu slechts het op drie na waardevolste technologiebedrijf. Sinds het bedrijf vorig jaar 1 biljoen dollar aan beurswaarde bereikte, ging de koers al flink omlaag. Daardoor was Apple al ingehaald door Microsoft als waardevolste techbedrijf. Nu zijn Amazon en Google-moeder Alphabet ook meer waard geworden.

Apple waarschuwde woensdag dat het de eerder opgegeven omzetverwachting voor het huidige kwartaal niet gaat halen. Topman Tim Cook wees daarbij op China, waar het economisch minder gaat. Ook doen iPhone-gebruikers langer met hun toestel en kopen ze minder snel een nieuw.