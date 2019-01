Banengroei VS neemt sterk toe

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in december veel sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 312.000 banen bij (exclusief de landbouw). Dat is de sterkste stijging in tien maanden en fors meer dan de 184.000 nieuwe arbeidsplaatsen waar economen in doorsnee op rekenden.

Meer werk was er in veel sectoren. Onder meer in de bouw en de industrie steeg het aantal nieuwe arbeidsplaatsen hard. Ook in het onderwijs, de gezondheidszorg, de vrijetijds- en horecabranche en winkels was meer werk. Het gemiddelde uurloon steeg eveneens harder dan verwacht, met 0,4 procent op maandbasis.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Stijgende lonen kunnen de inflatie aanjagen, wat kan leiden tot rentestijgingen door de koepel van centrale banken.

Larry Kudlow, de belangrijkste economisch adviseur van president Donald Trump, greep de banencijfers aan om te stellen dat er nog lang geen zicht op een recessie is. Volgens Kudlow geeft het banenrapport ,,een veel beter, veel optimistischer beeld” van de staat van de economie dan de recente dalingen op de aandelenmarkten. Hij denkt dan ook dat economische groeivoorspellingen naar boven moeten worden bijgesteld.

Overigens ging de werkloosheid onverwachts omhoog tot 3,9 procent. Dat kwam omdat meer mensen actief op zoek gingen naar een baan.