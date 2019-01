Damrak begint met winst

De Amsterdamse effectenbeurs is vrijdag met winst begonnen. Ook elders in Europa openden de beurzen in het groen. Berichten dat er begin volgende week handelsgesprekken worden gevoerd tussen delegaties van China en de Verenigde Staten zorgden voor optimisme. Beleggers kijken verder uit naar het officiële Amerikaanse banencijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1 procent hoger op 485,25 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 649,70 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,3 procent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen met een winst van 2,8 procent. Telecomconcern KPN noteerde als enige een fractie lager. Sterkste stijger in de MidKap was bodemonderzoeker Fugro met een plus van 3,7 procent. Financieel dienstverlener Intertrust was de enige daler met een minnetje van 0,1 procent.