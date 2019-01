VS willen uitlevering Credit Suisse-bankiers

Drie voormalige bankiers van Credit Suisse zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens het oplichten van Amerikaanse beleggers. De drie oud-bankiers zitten sinds donderdag vast in Londen. De VS hebben om hun uitlevering gevraagd. Credit Suisse zegt door zijn voormalige werknemers te zijn bedrogen. De bank is niet aangeklaagd.

De oud-bankiers hielpen de autoriteiten in Mozambique aan leningen voor dubieuze projecten. Die leningen werden vervolgens verborgen voor buitenlandse donors zodat die hulp bleven geven aan het land, een van de armste ter wereld.

De aanklachten richten zich op 2 miljard dollar die Mozambique leende voor zeeprojecten en kustbescherming. Minimaal 200 miljoen dollar daarvan verdween in de zakken van bestuurders en ambtenaren in de vorm van steekpenningen.

Voormalig minister van Financiƫn Manuel Chang van Mozambique werd eind december in Zuid-Afrika opgepakt. Hij heeft aangekondigd eventuele uitlevering aan te vechten.