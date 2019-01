Wall Street opent met winsten

Google plus

Apple herstelde in de eerste handelsminuten bijna 2 procent. Het aandeel ging donderdag nog 10 procent onderuit na de omzetwaarschuwing door de zwakker dan verwachte vraag naar iPhones in China.

Het sentiment op Wall Street kreeg verder steun van optimisme over de Chinees-Amerikaanse handelsvete en steunmaatregelen van de Chinese centrale bank voor de economie. Een Amerikaanse delegatie reist maandag af naar China voor nieuw handelsoverleg. De twee economische grootmachten spraken in december af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken.

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten geopend, na de stevige koersverliezen van donderdag door het omzetalarm van Apple. Beleggers reageerden op het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat veel beter uitviel dan verwacht. Het banenrapport speelt doorgaans een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

