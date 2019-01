Webwinkels Tom Coronel failliet

Het webwinkelbedrijf van oud-coureur Tom Coronel is failliet verklaard. Create2Fit leed naar verluidt al jaren verlies. Onder het bedrijf vielen verschillende webshops als plasmadiscounter.nl, sneeuwkettingen.com, barbequeshop.nl en koffiediscounter.nl. In totaal gaat het om twaalf webwinkels. Ook is er een fysieke winkel in Naarden.

Bij Create2Fit werken 43 mensen. Op de verschillende websites van het bedrijf staat de tekst dat ze wegens omstandigheden tijdelijk gesloten zijn.

Volgens curator Robert de Lauwere wordt gekeken naar de mogelijkheden en werden er al gesprekken gevoerd met potentiƫle overnamekandidaten. Dat in ieder geval een deel van het bedrijf verkocht wordt, lijkt hem dan ook een zeer goede mogelijkheid. Of alle onderdelen doorgaan en alle personeelsleden hun baan kunnen behouden, is volgens De Lauwere nog niet te zeggen.