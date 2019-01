‘Delta heeft streepje voor in strijd Alitalia’

Delta Air Lines zou wel eens aan het langste eind kunnen trekken bij de biedingsstrijd om Alitalia. Volgens de Italiaanse krant La Stampa gaan er komende tijd Italiaanse hoogwaardigheidsbekleders op bezoek bij de Amerikanen in Atlanta om te praten.

De Italiaanse regering kan de voorkeur geven aan een deal met Delta boven een partnerschap met Lufthansa omdat het Amerikaanse voorstel gemakkelijker door te voeren zou zijn en geen banenverlies zou vergen, verklaarde een ingewijde tegen La Stampa. Een krachtenbundeling met Delta zou voornamelijk langeafstandsvluchten naar de Verenigde Staten omvatten, terwijl een overeenkomst met Lufthansa zich volgens La Stampa op de Italiaanse markt zou kunnen concentreren. Geen van de partijen wilde op het bericht reageren.

De Italiaanse luchtvaartmaatschappij ging eerder bijna kopje onder en wordt momenteel door de Italiaanse staat overeind gehouden. Rome wil dat Alitalia grotendeels in Italiaanse handen blijft en is van plan de onderneming onder te brengen bij staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato. Buitenlandse partijen kunnen dan wel een belang in Alitalia nemen, maar nooit meer dan 40 procent. Ook easyJet heeft een bod uitgebracht. De brede interesse doet vermoeden dat Alitalia wel eens meerdere eigenaren zou kunnen krijgen, waarbij easyJet zich zou bemoeien met de kortere vluchten en Delta helpt lucratieve langeafstandsvluchten vanuit Milaan en Rome op te zetten.