Frankrijk wil opheldering van Renault

De Franse overheid heeft Renault om meer informatie gevraagd over betalingen aan hooggeplaatste bestuurders via een Nederlandse houdstermaatschappij. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd.

Het gaat om een houdstermaatschappij die gezamenlijk eigendom is van Renault en alliantiepartner Nissan. Eerder trok vakbond CGT al aan de bel over de geldstromen, waarover veel onduidelijk is. Le Maire wil de onderste steen boven. ,,Ik wil weten aan wie deze betalingen zijn gedaan, of ze zijn gedeclareerd en dus of het bestuur van Renault ervan op de hoogte was.”

Het is de laatste tijd hommeles bij Renault. Topman Carlos Ghosn werd half november opgepakt in Japan op verdenking van belastingfraude als baas van Nissan, waar hij eveneens de scepter zwaaide. De arrestatie van de autobaas heeft tot spanningen geleid binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan en Mitsubishi ontsloegen Ghosn, terwijl Renault eerst bewijzen wil zien van zijn misdaden. Volgens geruchten wil Nissan de situatie gebruiken om de verhoudingen binnen de alliantie gelijk te trekken. De Japanners vinden dat Renault te veel te zeggen heeft binnen het samenwerkingsverband.