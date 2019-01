Nibud: kinderen nonchalanter met pincode

Steeds meer kinderen pinnen zelfstandig, maar ze gaan wel minder veilig om met hun pincode dan vijf jaar geleden. Zo is het percentage kinderen vanaf 10 jaar dat zelfstandig pint, gestegen van 17 naar 31 procent. Maar het percentage dat de pincode uit het hoofd kent, is met 16 procent gedaald. Dat blijkt uit het Kinderonderzoek 2018 van het Nibud.

Ouders weten verder minder zeker of hun kind veilig pint. In 2013 wist nog 90 procent dat niemand kon meekijken als hun kind pinde, nu is dat 72 procent. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting. Veilig met geld kunnen omgaan is een vereiste voor het voorkomen van financiƫle problemen. Het Nibud vindt het ook belangrijk dat kinderen leren dat het kijken naar bij- en afschrijvingen er ook bij hoort. Slechts 9 procent van de 10-plussers houdt uit zichzelf de afschrijvingen in de gaten.

Net als in 2013 krijgt ook nu een derde van de kinderen geen zakgeld. Soms omdat het kind dat niet nodig heeft, maar ook zeggen veel ouders daar geen geld voor te hebben.

Het Nibud ziet tenslotte dat een vijfde van de 10-plussers nog helemaal niet bezig is met geld. Dat is meer dan in 2013, toen was dat 16 procent. Onderzoek wijst echter steeds weer uit dat kinderen die van hun ouders leren hoe ze goed met geld om kunnen gaan, als volwassene minder kans op financiƫle problemen hebben, stelt het Nibud.