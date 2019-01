Verdeelde opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag verdeeld geopend, na het vuurwerk van afgelopen vrijdag. Toen zorgden een beter dan verwacht banenrapport en uitlatingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell duidelijk voor opluchting onder beleggers. De markten houden de ontwikkelingen rond de handelsbesprekingen tussen China en de VS nauwlettend in de gaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent lager op 23.337 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2529 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,2 procent tot 6749 punten.

Een Amerikaanse delegatie voert maandag en dinsdag in China nieuw overleg over de in december gemaakte afspraken tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. De twee leiders spraken op de G20-top in Argentiniƫ af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken. De delegaties voeren in Peking naar verluidt overleg over intellectueel eigendom, importheffingen, landbouw en de industrie.

Verder blijft de aanhoudende shutdown van de Amerikaanse overheid de gemoederen bezighouden. Breekpunt blijft de bouw van de muur op de grens met Mexico. De Democraten, die nu de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, voelen er niets voor zoveel geld te spenderen aan Trumps verkiezingsbelofte. Door de shutdown is de publicatie van cijfers over de fabrieksorders uitgesteld.

Qua bedrijven weet onder meer supermarktketen Kroger (min 0,1 procent) de aandacht op zich gericht. Het bedrijf werkt samen met techconcern Microsoft aan de nodige innovaties in de supermarktsector. Kroger wil onder meer de concurrentie aangaan met webwinkelreus Amazon (plus 2 procent).