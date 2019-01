Vastgoedbedrijf Bernhard jr. koopt Mediapark

Het Mediapark in Hilversum heeft een nieuwe eigenaar. De Nederlandse vastgoedonderneming Pinnacle, waarvan prins Bernhard jr. een van de aandeelhouders is, heeft overeenstemming bereikt over een overname van het Mediapark van investeerder Europa Capital. Er werden geen financiële details over de verkoop gemeld.

Het Britse Europa Capital wilde het Mediapark al meer dan twee jaar verkopen. De gemeente Hilversum heeft geen contact gehad met prins Bernhard bij het sluiten van de deal, aldus wethouder Wimar Jaeger van Economie, Media en Cultuur in een toelichting.

De wethouder gaf aan blij te zijn dat er nu een einde is gekomen aan de onzekerheid rond de eigendom van het Mediapark en uit te kijken naar goede samenwerking met de nieuwe eigenaar. De afgelopen tijd is er gewerkt aan een toekomstvisie voor het Mediapark om zo de locatie een levendige campus voor digitale media te maken. ,,Het Mediapark moet een prettig nest worden voor nieuwe media”, aldus Jaeger.

Het Mediapark omvat ruim 150.000 vierkante meter bedrijfsruimte voor mediagerelateerde bedrijvigheid. De locatie biedt plaats aan televisiestudio’s en omroepen als BNN/VARA, NOS, RTL en Talpa. Er werken 6000 mensen.

Prins Bernhard kwam de laatste tijd vaker in het nieuws rond zijn activiteiten in de vastgoedwereld. Dit leverde hem de bijnaam ‘pandjesprins’ op. Zo zou hij behoren tot de grootste vastgoedbezitters van Amsterdam.