Verkoopgroei Mercedes-Benz hapert

De Duitse automaker Daimler heeft afgelopen jaar de nodige moeite gehad met de verkoop van luxewagens van het type Mercedes-Benz. Op jaarbasis was bij het merk sprake van een groei van nog geen procent, het laagste groeipercentage in jaren. Aantrekkende verkopen in China compenseerden vrijwel volledig de mindere verkoopprestaties in Europa en Noord-Amerika.

Van het luxemerk Mercedes-Benz werden vorig jaar wereldwijd 2,3 miljoen auto’s verkocht. Daarmee zal Daimler naar verwachting nog altijd rivaal BMW weten te overtreffen als het gaat om de meeste autoverkopen in het luxere segment. Sinds 2016 voert Mercedes daarin de boventoon.

De autosector kampte het voorbije jaar met de nodige tegenwind. Handelsspanningen tussen China en de VS deden verkopen geen goed, terwijl ook strengere milieuregels in Europa autoverkopen onder druk zetten.