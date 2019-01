Wall Street verlengt winstreeks

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag weer met winst gesloten. Daarmee gaf Wall Street de positieve tendens van de voorbije dagen een passend vervolg. Bemoedigende berichten over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China stuwden het sentiment. Verder blijft de shutdown van de Amerikaanse overheid de gemoederen bezighouden.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 1,1 procent hoger op 23.787,45 punten. De brede S&P 500 klom 1 procent tot 2574,41 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent tot 6897,00 punten.

Een Amerikaanse delegatie voert in China overleg over de in december gemaakte afspraken tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. De twee leiders spraken op de G20-top in Argentinië af om negentig dagen geen nieuwe importheffingen op te leggen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken. Trump meldde dat de onderhandelingen erg goed lopen. Woensdag wordt verder gepraat.

Boeing won 3,8 procent. De vliegtuigmaker wist vorig jaar een recordaantal van ruim 800 nieuwe toestellen te leveren. Daarmee hebben de Amerikanen het naar verluidt beter gedaan dan de Europese rivaal Airbus.

Verder stond elektriciteitsbedrijf PG&E, wiens apparatuur mogelijk de bosbranden eind vorig jaar in Californië veroorzaakten, weer eens in de schijnwerpers. Kredietbeoordelaar S&P plakte het stempel junk op de onderneming. Het aandeel PG&E verloor dik 7 procent.

Mattel won bijna 5 procent. De speelgoedmaker sloot een overeenkomst met Warner Bros ovengr een Barbie-bioscoopfilm. Eerder werd al bekend dat het bedrijf poppen gaat vervaardigden die zijn gebaseerd op de populaire Koreaanse boyband BTS.

Automaker Tesla eindigde nipt hoger. Larry Ellison, medeoprichter van softwareconcern Oracle, heeft een belang van 1 miljard dollar in de maker van elektrische auto’s genomen. Ellison is een goede vriend van Tesla-topman Elon Musk en sinds december bestuurslid van het bedrijf.

De euro noteerde op 1,1441 dollar, tegen 1,1446 dollar bij het Europese beursslot. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,5 procent tot 49,72 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent meer tot 58,67 dollar per vat.