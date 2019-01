ABN: huizenprijzen stijgen door

De huizenprijzen in Nederland stijgen tot 2021 door, al zwakt deze toename de komende twee jaar wel af. Dat meldt het Economisch Bureau van ABN AMRO in de eerste Woningmarktmonitor van het nieuwe jaar. De economen verwachten dat de huizenprijzen dit jaar met 6 procent stijgen en in 2020 met nog eens 4 procent.

Overigens had ABN eerder gedacht dat de woningprijzen dit jaar met 7 procent zouden toenemen. De bijstelling tot 6 procent hangt samen met het afgenomen vertrouwen in de woningmarkt, onder meer door de toenemende onzekerheid over de economische groei.

De bank denkt verder dat het aantal woningverkopen dit en komend jaar verder afneemt. Voor dit jaar wordt op een daling gerekend van 5 procent, net als voor 2020. Dat komt omdat door de stijgende prijzen de betaalbaarheid van woningen onder druk staat en het sentiment om te kopen afzwakt. Er is bovendien een gebrek aan te koop staande huizen.