Allianz ging te ver met onderzoek

Verzekeraar Allianz heeft onrechtmatige inbreuk gemaakt op de privacy van een student. Dat heeft de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid bepaald. De student claimde studievertraging te hebben opgelopen nadat hij in zijn auto was aangereden. Allianz besloot daarop zijn cijferlijst op te vragen bij de studieadviseur van de student, zonder hem daarover in te lichten.

Allianz beweerde dat het onderzoek een feitenonderzoek betrof. Dat is volgens de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek een onderzoek dat zich richt op openbare bronnen. Daarom stelde de student dat de verzekeraar een persoonlijk onderzoek was gestart. Bij zo’n onderzoek gericht op gedragingen van een persoon mag de verzekeraar bijzondere onderzoeksmethoden gebruiken. De onderzochte persoon moet wel toestemming geven voor zo’n onderzoek.

De Kifid bepaalde dat Allianz een persoonlijk onderzoek was gestart omdat de cijferlijst geen openbaar toegankelijke bron was. De verzekeraar had dat echter achter de rug van de student om gedaan. Die krijgt daarom een schadevergoeding van 500 euro.