Beurzen hoger na handelsoverleg

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers waren goedgemutst door bemoedigende berichten over de uitkomsten van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China, die woensdag werden afgerond.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,5 procent in de plus op 496,21 punten. De MidKap kreeg er 1,3 procent bij tot 694,76 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,8 procent aan.

Een Amerikaanse delegatie was sinds maandag in Peking voor gesprekken met de Chinezen over de handelsvete tussen beide economische grootmachten. Oorspronkelijk zou alleen op maandag en dinsdag worden overlegd, maar woensdag werd verder gesproken. Dat wordt alom beschouwd als een positief teken. Later deze maand wordt er waarschijnlijk op hoger niveau verder gepraat.