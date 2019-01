Groei economie doet autoverhuurbranche goed

De autoverhuurbranche heeft afgelopen jaar geprofiteerd van de economische groei. Auto’s worden langer en vaker gehuurd. Met name voor bestelwagens trok de markt in 2018 aan, meldt brancheorganisatie BOVAG.

De bezettingsgraad van personenauto’s nam afgelopen jaar toe naar 73,5 procent. Dat was in 2017 nog 72,4 procent. Bij bestelwagens groeide die bezettingsgraad nog veel harder, naar 70,9 procent, van 64,9 procent een jaar eerder. De gemiddelde verhuurtermijn steeg van zeven dagen naar iets meer dan negen dagen. De vraag naar bestelwagens wordt onder meer veroorzaakt door de groei van pakketbezorgdiensten.

Volgens BOVAG groeide de behoefte aan mobiliteit ook elders in het bedrijfsleven. Autoverhuurders springen daarop in door steeds vaker shortlease aan te bieden. Van alle huurauto’s in Nederland is 71 procent in beheer van bij BOVAG aangesloten bedrijven. Die bedrijven breidden hun wagenpark afgelopen jaar met een kleine 5 procent uit.