Positieve stemming Wall Street houdt aan

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend, waarmee de winstreeks van de afgelopen handelsdagen verder doorgezet wordt. De handel op Wall Street krijgt opnieuw steun van optimisme over het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex klom in de eerste handelsminuten 0,6 procent tot 23.939 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2585 punten en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent hoger op 6941 punten.

De Chinees-Amerikaanse handelsgesprekken in Peking zijn afgerond. Oorspronkelijk zou alleen op maandag en dinsdag worden overlegd, maar woensdag werd verder gesproken. Volgens China toonde de verlenging aan dat beide partijen serieus waren over de onderhandelingen.

Bij de bedrijven kelderde drankenconcern Constellation Brands bijna 11 procent. De Amerikaanse brouwer van Corona-bier heeft kwartaalcijfers gepubliceerd en die vielen erg tegen.

De shutdown van de Amerikaanse overheid blijft verder boven de markt hangen. Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde dat de VS zijn hoogste kredietstatus (AAA) kan verliezen als de stillegging en het politieke gesteggel over de begroting nog lang aanhouden. Daarnaast wachten beleggers op de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve die later op de dag worden gepubliceerd.