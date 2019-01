Rechter verbiedt staking bij VDL Nedcar

De staking bij autofabriek VDL Nedcar mag niet doorgaan. Volgens de rechter in Maastricht zou de actie de werkgelegenheid in Born in gevaar kunnen brengen, omdat het Duitse autoconcern BMW dan zou kunnen besluiten geen nieuwe orders meer te plaatsen.

Personeel van het Limburgse bedrijf wilde donderdag en vrijdag het werk neerleggen in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. Vakbondsbestuurders rekenden op zeker 1500 stakers. Het bedrijf wilde hier een stokje voor steken en stapte naar de rechter.

Ron Smeets van CNV vindt het een vreemde uitspraak, want volgens hem gebruikt VDL het werkgelegenheidsargument al een hele tijd. Dit terwijl personeel afgelopen jaar toch al meerdere keren het werk heeft neergelegd. De stakingen bij VDL maken deel uit van een reeks acties en stakingen in de metaalsector. Vakbonden eisen meer zeggenschap over werktijden, een hoger loon en betere regelingen.