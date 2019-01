Ryanair bereikt akkoord met Spaans personeel

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft met het Spaanse cabinepersoneel een akkoord bereikt over verbeterde arbeidsomstandigheden. Daarmee zijn stakingen door de medewerkers van de baan, zo meldden Spaanse vakbonden.

Het akkoord geldt voor circa 1800 stewards en stewardessen van Ryanair. Onderdeel van de afspraken is dat het personeel volgens de Spaanse wet- en regelgeving aan het werk gaat in plaats van de Ierse. Spanje is de op twee na grootste markt van Ryanair. De Ierse prijsvechter heeft er 13 van zijn 89 bases.

De bonden hadden eerder aangekondigd te zullen staken. Dinsdag zou de eerste van in totaal drie stakingsdagen zijn. Door het personeel werd evengoed gewerkt, omdat er schot zat in de onderhandelingen. Eerder bereikte Ryanair ook al een akkoord met personeel in Belgiƫ, Ierland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

In Nederland sloot Ryanair eerder zijn basis op luchthaven Eindhoven. Het UWV ging niet akkoord met de collectieve ontslagaanvraag voor ruim dertig medewerkers. Het bedrijf zal daarom nu in overleg met Nederlandse vakbonden moeten om tot een sociaal plan te komen.