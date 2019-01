Saudi-Arabië praat olieprijs omhoog

Saudi-Arabië blijft zich voorlopig inspannen om de wereldwijde oliemarkt meer in balans te brengen. Dat heeft de Saudische energieminister Khalid Al-Falih gezegd. Na zijn uitspraken gingen de olieprijzen hard omhoog.

Volgens de bewindsman valt niet uit te sluiten dat oliekartel OPEC en diens bondgenoten binnenkort nog met extra maatregelen komen. Saudi-Arabië heeft eerder al zijn olieproductie teruggeschroefd tot 10,2 miljoen vaten per dag. Het land rekent erop voorlopig ook minder olie te exporteren. De prognoses voor januari en februari liggen op respectievelijk 7,2 miljoen en 7,1 miljoen vaten per dag.

In de laatste maanden van vorig jaar daalden de olieprijzen nog sterk, door zorgen over de afzwakkende wereldeconomie en twijfels of de productieverlaging van de OPEC en zijn bondgenoten wel voldoende zal zijn om het overaanbod op de markt terug te dringen. De OPEC zou nu extra ingrepen overwegen.

Een vat Amerikaanse olie noteerde woensdag tussentijds rond de 5 procent hoger op 52,23 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, steeg ruim 4 procent in prijs en werd verhandeld voor 61,25 dollar per vat.