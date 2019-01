Aantal oldtimers gegroeid tot boven 200.000

Het aantal personenauto’s in Nederland ouder dan dertig jaar, de zogenoemde oldtimers, is in 2018 met 2,1 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Eind vorig jaar stonden er 200.061 exemplaren ingeschreven, zo blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC.

Het aantal geïmporteerde oldtimers nam met 4,1 procent toe en de export daalde met 16,7 procent ten opzichte van 2017. De Volkswagen Kever is de populairste oldtimer van Nederland. Op plek twee en drie staan respectievelijk de Citroën 2CV (Lelijke Eend) en de Volkswagen Golf.

De import van wagens met gebouwd voor 1988 nam de afgelopen jaren steeds toe, van 4137 stuks in 2014 naar 4562 vorig jaar. Tegelijkertijd was er een forse daling in het aantal klassiekers dat ons land verliet; in 2014 waren dat er 18.864 en afgelopen jaar nog 7838.

De populariteit van oldtimers valt te verklaren door de hoogconjunctuur, waardoor veel mensen eindelijk geld hebben om hun droom te realiseren. Anderzijds zorgt de langdurig lage rentestand ervoor dat veel kopers op zoek zijn naar een rendabele belegging.