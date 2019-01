Dieselgate: automaker schikt voor 600 miljoen

Automaker Fiat Chrysler is akkoord met Amerikaanse autoriteiten over een schikking van ruim 600 miljoen euro vanwege geknoei met dieselemissieregelingen. Dat bevestigen drie betrokkenen. Het Italiaans-Amerikaanse concern werd eerder op de vingers getikt omdat het sjoemelsoftware zou hebben geïnstalleerd in circa 104.000 dieselwagens, om zo de uitstoot van de voertuigen te verbloemen.

Met de schikking koopt Fiat Chrysler verdere vervolging door justitie in de Verenigde Staten, afzonderlijke staten en autobezitters. af.

Fiat Chrysler heeft altijd ontkend dat het moedwillig heeft gefraudeerd. Evengoed zette het bedrijf in oktober vorig jaar 713 miljoen euro opzij om de potentiële kosten in verband met de zaak te dekken. Het gaat om auto’s die tussen 2014 en 2016 van de band rolden.