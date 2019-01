Ford zet mes in Europese divisie

De Amerikaanse automaker Ford zet het mes in zijn Europese divisie. De automaker schrapt naar verwachting duizenden banen en sluit mogelijk enkele fabrieken. De productie van sommige van zijn modellen voor de Europese markt wordt gestaakt. Ook de samenwerking in Rusland wordt tegen het licht gehouden. Met de ingrepen wil Ford weer winstgevend worden in de regio.

Bij Ford in Europa werken circa 54.000 medewerkers, vooral in Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat laatste land is de belangrijkste markt voor Ford in Europa, maar hier is wel sprake van krimp. De automaker vreest in het bijzonder de impact van de naderende brexit.

Modellen die minder rendabel zijn, zal Ford uitfaseren. De stap sluit aan bij eerdere ingrepen die Ford op zijn thuismarkt al deed. Aantallen noemde de Europese baas van Ford, Steven Armstrong, evenwel niet. ,,Er zal een significante impact zijn in Europa. We gaan alle opties bekijken”, aldus Armstrong. Tot die opties behoren dus ook fabriekssluitingen.

Ford kondigde vorig jaar al een grote reorganisatie aan. Naast in Europa schrijft het bedrijf ook in AziĆ« rode cijfers. Daarnaast heeft Ford geld hard nodig voor de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto’s.