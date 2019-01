AEX opent met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst geopend. Beleggers verwerkten de aanhoudende winstreeks op Wall Street en keken alvast uit naar de belangrijke stemming in het Britse parlement over de brexit-deal, die volgende week wordt gehouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent in de plus op 499,10 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 696,39 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen wonnen tot 0,2 procent. Frankfurt ging een fractie omlaag.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van ruim 3 procent. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een verlies van 0,4 procent. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van 2 procent. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties was de enige daler een min van 0,2 procent.