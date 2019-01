‘China leidend voor elektrische auto’

China is de grote voorloper op het gebied van elektrische auto’s. Dat is het beeld dat topmensen uit de internationale autobranche schetsen in een onderzoek van consultants- en accountantsbureau KPMG. Andere landen worden steeds afhankelijker van de Chinese kennis op dat gebied.

De industrie-ingewijden verwachten dat elektrische auto’s in 2040 nog niet het merendeel van de nieuwe auto’s uitmaken. Voertuigen op batterijen zullen daar zo’n 30 procent van uitmaken, hybride-voertuigen een kwart. Ook voor auto’s met een brandstofcel, zoals waterstofauto’s, en auto’s met een verbrandingsmotor geldt dat zij dan ongeveer een kwart van de markt in handen hebben.

Welke brandstof in welk land belangrijk wordt, hangt af van de beschikbare natuurlijke grondstoffen. China is een van de grootste producenten van batterijcomponenten, onder meer omdat het land daar veel grondstoffen voor heeft. Dat land richt zich mede daarom ook op elektrische auto’s. Een land met veel olie, zoals de Verenigde Staten, zal zich waarschijnlijk blijven richten op voertuigen met verbrandingsmotoren.

Voor de Europese autosector liggen de grootste kansen op het gebied van Internet of Things. Onder meer de verbindingen tussen auto’s onderling en onder meer verkeerslichten en verkeerssystemen vallen daaronder.

Consumenten zijn vooralsnog terughoudend met de overstap naar elektrische auto’s. De prijs van dergelijke voertuigen, het opladen en het bereik zijn de belangrijkste barrières.