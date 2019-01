Wall Street maakt verliezen grotendeels goed

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend vlak gesloten. Alleen techbeurs Nasdaq noteerde een duidelijke min. Daarmee maakte Wall Street de verliezen van eerder op de dag grotendeels goed. Wel kwam een einde aan de opmars van Wall Street van de afgelopen tijd. De aandacht van beleggers blijft vooral uitgaan naar de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid en het Amerikaans-Chinese handelsconflict.

De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 23.995,95 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens een fractie tot 2596,26 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent, tot 6971,48 punten.

Een einde aan het begrotingsgeschil en de shutdown is voorlopig niet in zicht. De onderhandelingen lijken muurvast te zitten. Ondertussen merken Amerikanen in het dagelijks leven steeds meer van de shutdown. Zo sluit op de luchthaven van Miami een terminal omdat er te weinig beveiligingspersoneel is.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin liet weten dat de Chinese vicepremier Liu He, een van de belangrijkste adviseurs van president Xi Jinping, later deze maand naar Washington afreist. Hij wil de onderhandelingen over een Chinees-Amerikaans handelsakkoord op een hoog niveau voortzetten.

Apple ging 1 procent omlaag. Het bedrijf worstelt met de verkoop van iPhone-telefoons in China. Dat was ook een van de belangrijkste redenen voor de omzetwaarschuwing van de techreus vorige week. Chinese winkeliers hebben de prijzen van nieuwe iPhones verlaagd.

Autoconcern General Motors (GM) won ruim 7 procent. Het Amerikaanse bedrijf denkt dat de winst in 2018 hoger zal uitvallen dan verwacht en denkt dat dit jaar een verdere winststijging te zien zal zijn.

Gamesbedrijf Activision Blizzard duikelde 9,4 procent nadat het bekendmaakte de rechten van schietspel Destiny terug te geven aan partner Bungie. Daardoor heeft Activision de handen vrij om nieuwe spellen te ontwikkelen.

De euro was 1,1466 dollar waard, tegen 1,1475 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,7 procent in prijs tot 51,68 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent minder en werd verhandeld voor 60,53 dollar per vat.