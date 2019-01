Aziatische beurzen verliezen terrein

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten gaven maandag terrein prijs. Tegenvallende Chinese handelscijfers wakkerden de zorgen aan over de impact van de Amerikaanse importtarieven op de Chinese economie. Beleggers bleven daarnaast voorzichtig voorafgaand aan de belangrijke stemming in het Verenigd Koninkrijk over het scheidingsakkoord met de Europese Unie en het begin van het cijferseizoen in de Verenigde Staten.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,5 procent. De Chinese export nam in december met 4,4 procent af, terwijl economen hadden gerekend op een stijging. Ook de import liet een onverwachte daling zien. Het handelsoverschot met de Verenigde Staten steeg afgelopen jaar echter met 17 procent tot 323,3 miljard dollar. Dat is het hoogste niveau sinds 2006. Het grote handelsoverschot is een doorn in het oog van de Amerikaanse president Donald Trump.

In Seoul daalde de Kospi 0,7 procent onder aanvoering van de technologiebedrijven. Het Zuid-Koreaanse chipbedrijf SK Hynix, een zwaargewicht in de index, zakte 4,3 procent. De All Ordinaries in Sydney ging een fractie lager de dag uit. De beurs in Tokio was gesloten vanwege een nationale feestdag.