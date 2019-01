Bedrijven en gemeentes worden zelfbewuster

Er lijkt zich een nieuwe trend te ontwikkelen binnen grote bedrijven en gemeentes. Waar de afgelopen vijf jaar de focus bij gemeentes nog lag op het behalen van eervolle titels als ‘Fairtrade Gemeentes’ en ‘Groenste stad van Nederland’ en bedrijven vochten om een plaats in de ‘Top 100 groen bedrijven’ jaarlijks samengesteld door de Telegraaf, zien we dat deze trend zich doorzet en bedrijven keihard werken aan hun reputatie.

Het is tijd voor verandering. We worden ons bewust van het feit dat een circulaire economie goed is voor het milieu en tevens de volgende generatie. Uit de onderzoeksresultaten van een onderzoek dat VG Trading liet uitvoeren, blijkt dat er een toename is in vraag naar ‘Refurbished kantoormeubilair’ van 47 procent sinds 2017. Er is een enorme verschuiving gaande is. In 2017 keek iedereen naar de prijs en kwaliteit van een product, terwijl mensen nu gericht vragen naar ergonomie en duurzaamheid.

Een tweede leven

“De reden dat wij uitgebreid onderzoek hebben laten doen naar deze marktverschuiving is om voorbereid te zijn op wat komen gaat. Ja, we blijven innovatief met ergonomisch kantoormeubilair, denk aan nieuwe merken als SpindL en HÅG die wij reeds aan ons assortiment hebben toegevoegd. Ons assortiment gebruikt kantoormeubilair blijft echter ook een zeer belangrijke focus. Wij zijn ooit begonnen als een ‘Trading-bedrijf’ met alléén gebruikt kantoormeubilair. Het is interessant om te zien hoe de markt zich heen en weer beweegt in de afgelopen tien jaar. Waar wij twee jaar geleden bijna alléén nog maar de focus op nieuw kantoormeubilair hadden, staat de loods nu gevuld met zeker 500m2 aan kantoormeubilair dat wacht op een tweede leven”, aldus de heer van Garderen van VG Trading.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De economie trekt aan, er is meer te besteden en er worden meer diepte-investeringen gedaan door gemeentes, grote bedrijven, maar ook zeker het MKB. Ergonomische kantoormeubelen zorgen voor een lager ziekteverzuim. Het hergebruik van kantoormeubilair zorgt voor een duurzame uitstraling, die bedrijven laat uitdragen dat zij maatschappelijk verantwoord te werk gaan. Veel directe voordelen en ook nog eens een goed voor de reputatie. Daarnaast levert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een bedrijf trouwe klanten, innovatie en andere marktkansen.

In 2017 heeft het KVK richtlijnen samengesteld voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op deze manier kan een bedrijf zien wat er nodig is om maatschappelijk verantwoord te werk te gaan. Dit lijkt tevens een belangrijke reden te zijn voor de marktverschuiving.