Europese beurzen sluiten lager

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is maandag lager gesloten. Ook de andere Europese graadmeters eindigden in mineur. Het sentiment op de beursvloeren kreeg een knauw door een onverwachte daling van de Chinese export. Dat wakkerde de zorgen over een groeivertraging van de wereldeconomie aan. Ook wachten beleggers op de belangrijke stemming in het Britse parlement over de brexitdeal.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent lager op 494,99 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 681,11 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent.

De FTSE in Londen zakte 0,9 procent. De Britse premier Theresa May acht de kans groter dat het parlement de brexit zal tegenhouden dan dat het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de Europese Unie vertrekt. May vreest echter voor het vertrouwen in de democratie als de brexit wordt tegengehouden. De stemming in het Britse parlement is dinsdag.

Grootste daler bij de hoofdfondsen aan het Damrak was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een verlies van 8,1 procent. Bierbrouwer Heineken zakte 3,1 procent na adviesverlagingen door Morgan Stanley en Bank Degroof Petercam.

Shell noteerde verder 0,3 procent lager. Het olie- en gasbedrijf wil samen met pensioenuitvoerder PGGM een bod doen op energiebedrijf Eneco.

De koers van Ahold Delhaize daalde 0,2 procent. Het supermarktconcern wil komende jaren dertig tot vijftig nieuwe Albert Heijn-filialen openen in Belgiƫ. Ook voor Delhaize Le Lion, het grootste merk van het concern in Belgiƫ, bestaan fikse groeiplannen.

Elders in Europa trok Pandora de aandacht. De sieradenverkoper zakte in Kopenhagen 6 procent na een negatief rapport van Morgan Stanley. Continental steeg daarnaast 3 procent in Frankfurt, ondanks dat de Duitse bandenmaker waarschuwde voor lagere winstmarges . Dialog Semiconductor ging 1,9 procent omhoog. Het chipbedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal aan de onderkant van de eigen verwachtingen uitkomen.

De euro was 1,1474 dollar waard, tegen 1,1475 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 51,42 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 60,11 dollar per vat.