Lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen aan de handel begonnen. Net als in Azië en Europa staat de handel op Wall Street onder druk door tegenvallende cijfers over de Chinese handel die de zorgen over de afzwakkende wereldeconomie verder aanwakkeren.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,9 procent lager op 23.772 punten. De brede S&P 500 zakte met 1 procent naar 2570 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,2 procent in tot 6888 punten.

De export van China ging in december onverwacht omlaag, net als de import. De cijfers geven aan dat de handelsoorlog met de Verenigde Staten de Chinese economie ondermijnt. Daarnaast buigen beleggers zich over de gepubliceerde resultaten van de grote bank Citigroup die daarmee officieus het Amerikaanse cijferseizoen aftrapt. Het aandeel leverde in de eerste handelsminuten 1,2 procent in. Citigroup verdiende in het afgelopen kwartaal minder met de obligatiehandel.

Elektriciteitsbedrijf PG&E, wiens apparatuur mogelijk de bosbranden eind vorig jaar in Californië veroorzaakte, ging daarnaast bijna 50 procent onderuit. Een faillissement van PG&E lijkt aanstaande en de topvrouw kondigde haar vertrek aan. De koers ging zeer hard omlaag de laatste tijd in de nasleep van de bosbranden, de dodelijkste ooit in de staat Californië.