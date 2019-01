Onverwachte krimp export China

De export van China is in december onverwacht gedaald, terwijl ook de import van het land afnam. De cijfers geven aan dat de handelsoorlog met de Verenigde Staten de Chinese economie ondermijnt, net als de afzwakkende wereldeconomie.

De export, gemeten in dollars, kromp met 4,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste daling in twee jaar. Economen hadden in doorsnee een stijging met 2 procent voorspeld. De import van de tweede economie van de wereld kromp met 7,6 procent. Hier werd gemiddeld een toename met 4,5 procent verwacht. Dit duidt op een zwakkere binnenlandse vraag in China.

Over heel 2018 steeg de uitvoer van China met 9,9 procent en ging de invoer met 15,8 procent omhoog. Het handelsoverschot met de VS kwam vorig jaar uit op ruim 323 miljard dollar, een record. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vaak zijn ongenoegen geuit over het hoge Chinese handelsoverschot met de VS.