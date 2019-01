Alcoholvrije wijn in trek onder wijndrinkers

Wijndrinkers kozen in het afgelopen jaar veel vaker voor alcoholvrije wijn. Dit blijkt uit een enquête die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Nielsen onder 1500 respondenten.

Wijn was het meest gewilde product onder alcoholvrije dranken in het afgelopen jaar. Liefst 37 procent van de wijndrinkers is meer alcoholvrij gaan drinken. Onder bierdrinkers lagen de percentages lager: 33 procent koos vaker voor alcoholvrij pils en 30 procent voor een alcoholvrije radler in 2018.

Maar wijn zonder alcohol is vooralsnog een zeer klein onderdeel van de alcoholvrije drankenmarkt. Het pilsmarktsegment, overigens het grootste, is vijftien keer groter dan het wijnsegment.

Jongere mensen drinken het vaakst alcoholvrij, blijkt uit de rondvraag. Zo is alcoholvrije wijn het meest populair onder de leeftijdsgroep tussen 25 en 39 jaar. Ook zijn drinkers van alcoholvrije wijn bovengemiddeld vertegenwoordigd in de Randstad: 17 procent geeft aan behoefte aan meer keuze te hebben, vergeleken met een nationaal gemiddelde van 12 procent.

Alcoholvrije wijn is overigens niet te verwarren met druivensap. De wijn wordt volgens de gebruikelijke methode gemaakt waarna de alcohol er via een speciale techniek uit wordt gehaald. Zo smaakt het net zoals wijn maar bevat het geen alcohol.