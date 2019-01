Netflix verhoogt prijzen in Verenigde Staten

Netflix schroeft zijn prijzen in de Verenigde Staten flink op. Volgens Amerikaanse media gaat het om de grootste prijsstijging sinds het begin van de videostreamingsdienst van het bedrijf twaalf jaar terug. Ook zou het de eerste keer zijn dat de prijzen voor alle inmiddels 58 miljoen Amerikaanse klanten tegelijk omhoog gaan.

Sinds 2017 zijn Amerikaanse Netflix-gebruikers ongeveer 11 dollar per maand kwijt voor een standaardabonnement. Dat wordt 13 dollar per maand. Netflix verklaart zijn prijzen van tijd tot tijd bij te stellen, omdat het bedrijf ook veel geld steekt in het uitbreiden en actualiseren van de keur aan films en series die klanten kunnen bekijken.

Beleggers reageren enthousiast op het nieuws, omdat ze verwachten dat deze stap meer geld in het laatje zal brengen bij het bedrijf. Op de beurs in New York noteerde het aandeel tussentijds tot meer dan 6 procent hoger. Het is niet bekend of Netflix binnenkort ook zijn prijzen in Nederland wil verhogen.