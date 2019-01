Brexitzorgen drukken op Londense beurs

De Londense aandelenbeurs ging woensdag licht omlaag. De afwijzing van de brexitdeal door het Britse parlement wakkerde de zorgen aan over een chaotische scheiding van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De andere Europese beurzen bleven in afwachting van de politieke ontwikkelingen in het VK ook dicht bij huis.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 498,92 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 683,82 punten. De beursgraadmeter in Parijs won 0,2 procent en Frankfurt bleef vrijwel onveranderd.

De FTSE in Londen daalde 0,4 procent. De Britse premier Theresa May leed dinsdagavond een grote nederlaag bij de stemming in het Lagerhuis over de brexitdeal. Labour, de grootste Britse oppositiepartij, heeft een motie van wantrouwen tegen de premier en haar kabinet ingediend. Daar wordt woensdag over gestemd.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 2,3 procent. ING won 1,6 procent, na een adviesverhoging door Société Générale. Informatieleverancier Wolters Kluwer sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.

In de MidKap kampte navigatiebedrijf TomTom met een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux en stond onderaan met een min van ruim 4 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was de sterkste stijger met een plus van 2 procent. Op de lokale markt raakte de uitbater van skihallen SnowWorld ruim 7 procent kwijt na een handelsupdate.

In Parijs won Renault 0,4 procent. Volgens persbureau Reuters wil de Franse overheid, een grote aandeelhouder in Renault, dat de autobouwer zich ook ontdoet van de gevallen topman Carlos Ghosn. Ghosn zit al sinds half november in de cel in Japan op verdenking van belastingfraude als oud-baas van Nissan, waar hij eveneens de scepter zwaaide.

Levensmiddelenconcern Reckitt Beckiser zakte 2,2 procent in Londen na aankondiging van het vertrek van topman Rakesh Kapoor. Het Britse uitgeefconcern Pearson verloor 7 procent na een tegenvallend handelsbericht.

De euro was 1,1407 dollar waard, tegen 1,1385 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 51,92 dollar. Brentolie daalde een fractie in prijs tot 60,59 dollar per vat.