Europese autoverkoop blijft stijgen

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in 2018 voor het vijfde achtereenvolgende jaar toegenomen. Volgens de Europese branchevereniging ACEA ging het dit keer wel om een hele kleine toename.

Met een totaal van 15,2 miljoen auto’s zijn er iets meer wagens op kenteken gezet dan in 2017. Het gaat om een groei van 0,1 procent. De autobranche moest het vooral hebben van landen als Spanje en Frankrijk, waar duidelijke groei werd genoteerd. In Duitsland, ItaliĆ« en het Verenigd Koninkrijk vielen de autoverkopen juist terug.

Volkswagen bleef marktleider in Europa. De Duitse autogroep had inclusief merken als Audi en Seat bijna 24 procent van de markt in handen. Dat is zelfs een fractie meer dan een jaar eerder. PSA Group, het bedrijf achter Peugeot, Opel en Citroƫn, en de Renault Group volgden op plaats 2 en 3.

De Nederlandse autoverkopen noteerden vorig jaar een plus van 7,1 procent. Hier zijn in totaal 443.812 nieuwe personenauto’s geregistreerd, werd onlangs al bekend. Voor 2019 voorzien de Nederlandse brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging een nagenoeg gelijk verkoopniveau.