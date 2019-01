Minder hypotheekaanvragen voor woningkoop

Het aantal hypotheekaanvragen voor het kopen van een woning is in 2018 met ruim 3 procent gedaald. Dat komt omdat het voor starters op de huizenmarkt lastig is een geschikte woning te vinden die zij financieel rond kunnen krijgen door de almaar stijgende huizenprijzen. Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Volgens HDN liep het aandeel starters met 9,4 procent terug. Het totaal aantal hypotheekaanvragen steeg vorig jaar met 4 procent tot 388.723. Die stijging komt vooral door het aantal mensen dat hun hypotheek opnieuw afsluit tegen betere voorwaarden. Dat waren er bijna 30 procent meer dan in 2017.

De huizenprijzen stegen in 2018 gemiddeld met 8,5 procent naar 336.698 euro, aldus HDN.