Wall Street opent met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten geopend. Beleggers kauwen nog na op de afwijzing van het brexitakkoord van premier Theresa May door het Britse Lagerhuis. Verder verwerken ze een stroom aan bedrijfscijfers, waaronder die van banken Bank of America en Goldman Sachs.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 24.157 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2618 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 7049 punten.

Bank of America noteerde in de vroege handel dik 5 procent hoger na cijfers. Alleen het resultaat van de handel in obligaties, grondstoffen en valuta’s liep terug. Branchegenoot Goldman Sachs deed vooral goede zaken met het adviseren bij fusies en overnames en won 3,8 procent aan beurswaarde.

Ook Ford Motor (min 1,5 procent) opende de boeken. Daaruit bleek dat de automaker minder winst heeft gemaakt dan een jaar eerder. Voor dit jaar denkt het bedrijf, dat vorige week aankondigde het mes te zetten in de Europese tak, de winst en omzet wel weer te kunnen verbeteren.