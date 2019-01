Damrak opent met verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. De aandacht bleef uitgaan naar de ontwikkelingen rond de brexit en resultaten van grote Europese bedrijven als Société Générale, Metro en Beiersdorf.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de min op 498,28 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 683,42 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,7 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was verzekeraar Aegon met een verlies van 2,2 procent, na een verkoopadvies door analisten van Citi. Bij de middelgrote fondsen stond roestvrijstaalmaker Aperam onderaan met een min van ruim 3 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway behoorde tot de kopgroep met een plus van meer dan 2 procent, na een adviesverhoging door RBC. Bij de kleinere bedrijven zakte funderingsspecialist Sif 5 procent, na een afwaardering door ING.