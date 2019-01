FNV loopt weg uit cao-onderhandeling PostNL

Vakbond FNV is niet meer met PostNL in onderhandeling over een nieuwe cao. Volgens de bond heeft de postbezorger een eindbod neergelegd dat ,,een aanfluiting” is. FNV dreigt dan ook met acties. PostNL zegt nog met drie andere bonden, BVPP, CNV en VHP2, in gesprek te zijn en stelt dat er nog helemaal geen eindbod ligt.

Volgens FNV biedt PostNL een loonsverhoging van 3 procent over vijftien maanden, terwijl de bond een ,,structurele loonstijging” van 5 procent wil. PostNL zou ook geen concrete maatregelen willen nemen om werkdruk terug te dringen, flexwerkers geen vast contract willen bieden en geen einde willen maken aan schijnconstructies.

In een eerder stadium van de onderhandelingen koos FNV al een hardere lijn dan de andere vakbonden. FNV wilde al actie gaan voeren tijdens de drukke periode voor de kerstdagen, maar dat werd door de rechter verboden. Volgens de vakbond zijn er nu geen belemmeringen om snel over te kunnen gaan tot acties.