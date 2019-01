VEB doet voorlopig niets rond zaak UPS en TNT

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) neemt voorlopig geen juridische stappen naar aanleiding van een uitspraak over de overname van TNT Express. Het Europees Hof van Justitie bepaalde dat de Europese Commissie in 2013 een overnamebod van UPS op de Nederlandse pakketvervoerder ten onrechte had geblokkeerd.

UPS wilde TNT in 2013 overnemen voor 5,2 miljard euro. Drie jaar later werd de pakketbezorger uiteindelijk overgenomen door FedEx voor 4,4 miljard euro. UPS eist een schadevergoeding van 1,7 miljard euro van Brussel.

,,Aandeelhouders zijn een indirecte partij”, verklaart adjunct-directeur Errol Keyner van de VEB. Bovendien is ,,juridisch gelijk krijgen” volgens hem niet hetzelfde als financiĆ«le genoegdoening krijgen. ,,Een juridisch gevecht tegen overheden en financiĆ«le instellingen is altijd heel moeilijk.”

De VEB houdt de zaak wel in de gaten. Als UPS een schadevergoeding krijgt, dan verandert de VEB mogelijk van standpunt, aldus Keyner. ,,Maar we zijn nu niet optimistisch.”