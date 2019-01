‘VS overwegen te stoppen met heffingen China’

De Amerikaanse overheid overweegt naar verluidt te stoppen met haar hoge importtarieven op Chinese producten, of deze af te bouwen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Financiën ontkende het bericht.

Het idee zou zijn geopperd door minister van Financiën Steven Mnuchin. Maar nog niet iedereen is het ermee eens, aldus de bronnen die dicht bij de onderhandelingen staan. Handelsgezant Robert Lighthizer zou zich bijvoorbeeld nog verzetten tegen het voorstel.

Het opheffen van bepaalde importtarieven moet volgens de krant voor meer rust zorgen op de financiële markten. Ook zou het China een stimulans geven om snel ook weer concessies te doen, om zo langzaamaan richting een einde te gaan van het voortslepende handelsconflict tussen beide economische grootmachten.

Op de beurs in Wall Street werd direct gereageerd op het bericht. Belangrijkste graadmeters als de brede S&P 500-index veerden direct op, tot een plus van bijna 1 procent. Nadat het bericht via officiële kanalen werd tegengesproken liepen de winsten op de koersenborden toch weer wat terug.

De handelsspanningen blijven de gemoederen bezighouden. Eerder op de dag werd bekend dat de Chinese vicepremier Liu He eind deze maand afreist naar de Verenigde Staten om het handelsoverleg met de Amerikanen voort te zetten. Liu is van de belangrijkste adviseurs van de Chinese president Xi Jinping. Vorige week was een Amerikaanse delegatie in Peking voor gesprekken met de Chinezen. Er is op verschillende punten toenadering gevonden. Dit wordt verder vormgegeven door te overleggen op hoger niveau, maar nu in Washington.