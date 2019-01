Wall Street opent in het rood

Morgan Stanley publiceerde als laatste van de grote Amerikaanse banken zijn kwartaalcijfers. De bank deed afgelopen kwartaal tegenvallende zaken met de handel in obligaties. De inkomsten uit obligatiehandel daalden met 30 procent tot 564 miljoen dollar op jaarbasis. Dat was de sterkste daling van de vijf grootste zakenbanken op Wall Street. Het aandeel Morgan Stanley verloor dik 4 procent.

De toonaangevende Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,2 procent omlaag naar 24.173 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,2 procent, tot 2612 punten. Techbeurs Nasdaq leverde hetzelfde percentage in, op 7018 punten.

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht lager geopend. Beleggers op Wall Street buigen zich over de cijfers van onder meer zakenbank Morgan Stanley en verfproducent PPG Industries. Ook volgen ze de ontwikkelingen rond de brexit en de handelsvete met China en blijft de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid boven de markt hangen.

