Wall Street reageert op nieuws handelsoverleg

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden zelfs even heel enthousiast op hoopgevend nieuws over het handelsoverleg met China, maar dat bericht werd later via officiële kanalen ontkend. Wall Street verwerkte verder cijfers van onder meer zakenbank Morgan Stanley en verfproducent PPG Industries.

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 24.370,10 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 2635,96 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 7084,47 punten.

Volgens The Wall Street Journal wordt er achter de schermen in Washington gepraat over het opheffen of afbouwen van de hoge importtarieven op Chinese producten. Na het nieuws veerden de graadmeters even wat steviger op. Maar het Amerikaanse ministerie van Financiën sprak het bericht al snel tegen.

Ook hielden beleggers de ontwikkelingen rond de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid nauwlettend in de gaten. Delen van de overheid hebben veel ambtenaren opgedragen toch weer aan het werk gaan.

Morgan Stanley publiceerde als laatste van de grote Amerikaanse banken zijn kwartaalcijfers. De bank deed afgelopen kwartaal tegenvallende zaken met de handel in obligaties. Het aandeel verloor dik 4 procent.

Verfproducent PPG kwam met een tegenvallende vooruitblik, maar won toch bijna 5 procent. Het bedrijf wees op de toenemende economische onzekerheid in de wereld. Juweliersketen Signet Jewelers ging bijna 25 procent omlaag, na een verlaging van de verwachtingen. Signet heeft een tegenvallend feestdagenseizoen gedraaid.

Sears leverde verder een tiende aan beurswaarde in. Het noodlijdende Amerikaanse winkelbedrijf heeft bevestigd dat voorzitter Eddie Lampert als winnaar uit de bus is gekomen bij de faillissementsveiling van de retailer. Door zijn bod ter waarde van 5,2 miljard dollar lijkt Sears gered. Een rechter moet de deal nog wel goedkeuren.

De euro was 1,1392 dollar waard, tegen 1,1381 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 52,24 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 61,20 dollar per vat.