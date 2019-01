ABP steekt half miljard in groene hypotheken

Pensioenfonds ABP trekt de komende jaren 500 miljoen euro uit voor de financiering van duurzame hypotheken. Het geld wordt gestoken in Rabo-dochter Vista Hypotheken, die korting geeft voor woningen met een A-label.

Er zijn meer hypotheekverstrekkers die korting geven op de hypotheekrente voor een zuinig energielabel. Vista is naar eigen zeggen de eerste aanbieder die vanaf april ook korting geeft als klanten de woning gedurende de looptijd van de hypotheek verduurzamen en op een A-label uitkomen.

ABP investeert via zijn pensioenbelegger APG de komende jaren in totaal 800 miljoen euro in hypotheken van Vista Hypotheken. Daarvan is ruim 500 miljoen bestemd voor duurzame hypotheken.