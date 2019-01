Beter Bed eist compensatie voor gifschandaal

Beddenverkoper Beter Bed sleept de Duitse chemiereus BASF voor de rechter. Het bedrijf uit Uden wil op die manier een schadevergoeding loskrijgen voor het Duitse gifschandaal dat ongeveer een jaar geleden speelde.

Dochterbedrijf Matratzen Concord kreeg een flinke klap toen bleek dat schuimmatrassen door een productiefout van BASF te veel van een giftige stof konden bevatten. Hoewel er volgens Beter Bed geen direct gevaar was, zat de schrik er bij Duitse consumenten flink in en liepen de verkopen terug.

Topman John Kruijssen doet verder geen inhoudelijke uitspraken over de stappen tegen BASF. ,,Ik wil niet vooruitlopen op het bedrag, ik wil een fatsoenlijke afwikkeling.”

Beter Bed kwam vrijdag ook met een handelsbericht over het vierde kwartaal. Het bedrijf zegt op koers te liggen met de reorganisatie die in oktober werd aangekondigd en noteerde een stijging van de vergelijkbare omzet ten opzichte van een jaar eerder met 2,2 procent. Vooral in de Benelux trok de verkoop aan.

Bij de reorganisatie valt het doek voor 176 van de circa 1000 Matratzen Concord-vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ook trekt Beter Bed zich terug uit Spanje en is een nieuwe strategie uitgerold voor Nederland en Belgiƫ.